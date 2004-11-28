Депутат Звягильский заявил, что на лидеров оппозиции `пора набрасывать наручники`

Народный депутат Украины, Герой социалистического труда, Герой Украины, экс-премьер-министр Украины, руководитель донецкой шахты им. Засядько Ефим Звягильский на сегодняшней внеочередной сессии областного совета заявил, что на лидеров оппозиции `пора набрасывать наручники`, как сообщает УНИАН.



`Мы права не имеем долго мириться с таким беззаконием, на которое сегодня провоцируют и толкают наши оппоненты... У нас есть в жизни пример, все мы наблюдали, когда Борис Николаевич Ельцин во имя процветания России, не надо танки подводить, стрелять по Верховному Совету, надо зайти накинуть наручники тем организаторам, которые провоцируют, которые стоят на развале нашего государства`, - сказал Е.Звягильский, под апплодисменты зала.



Он также высказал возмущение по поводу присутствия в рядах оппозиции Анатолия Кинаха. `Я, к примеру - кто такой Кинах? Звезда или талант? Ну рядовой мужик, если еще есть мозги или масло в голове. Почему он должен стоять и провоцировать, чтобы разрушалась та страна, которой он, в конце концов, тоже занимался?`, - сказал Е.Звягильский.



`Наручники надо набрасывать, сажать, и на этом все закончится`, - заключил народный депутат.



Источник: УНИАН