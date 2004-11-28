На сессии Донецкого облсовета заявили об отставке Литвина и о наступлении на Донбас `коричнево-оранжевой чумы`

Сегодня на внеочередной сессии Донецкого областного совета мэр Донецка Александр Лукъянченко заявил, что `коричнево-оранжевая чума начинает проникать в наш край`, а директор шахты `Южнодонбасская №1` Михаил Бугара потребовал отставки спикера Верховной Рады Украины Владимира Литвина, как сообщает УНИАН.



`Отечество в опасности как никогда актуально звучит для нас, для жителей донецкого края, потому что коричнево-оранжевая чума начинает проникать в наш край`, - заявил мэр. И добавил: `Хватит рассчитывать на порядочность оппозиции, мы должны защитить свой край`.



Депутат Донецкого областного совета, директор шахты `Южнодонбасская №1` М.Бугара в своём выступлении потребовал отставки В.ЛИТВИНА. `Надо не всю Раду распустить, а Литвина точно. Мы его здесь выдвигали в лидеры `За единую Украину`, привели к посаде большой, а он…`, - сказал М.Бугара



По его мнению, `вчерашнее постановление Верховной Рады не имеет юридической силы`.



Источник: УНИАН

