Верховный суд Украины в понедельник рассмотрит жалобу на постановление ЦИК об объявлении Януковича президентом Украины

Верховный суд Украины в 11.00 понедельника приступит к рассмотрению жалобы доверенного лица в едином общемандатном избирательном округе кандидата в президенты Виктора Ющенко Николая Катеринчука на постановление Центральной избирательной комиссии от 24 ноября о признании победителем президентских выборов премьер-министра Виктора Януковича.



Дело будет рассматриваться всем составом судебной палаты по гражданским делам Верховного суда.



ЦИК уполномочил представлять его интересы на заседании в Верховном суде членов комиссии Валерия Бондика, Юрия Донченко, Игоря Качура, Михаила Охендовского и Марину Ставнийчук.



Интерфакс-Украина