Верховный суд Украины в понедельник рассмотрит жалобу на постановление ЦИК об объявлении Януковича президентом Украины
09:28, 29 ноября 2004Последние события
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Верховный суд Украины в 11.00 понедельника приступит к рассмотрению жалобы доверенного лица в едином общемандатном избирательном округе кандидата в президенты Виктора Ющенко Николая Катеринчука на постановление Центральной избирательной комиссии от 24 ноября о признании победителем президентских выборов премьер-министра Виктора Януковича.
Дело будет рассматриваться всем составом судебной палаты по гражданским делам Верховного суда.
ЦИК уполномочил представлять его интересы на заседании в Верховном суде членов комиссии Валерия Бондика, Юрия Донченко, Игоря Качура, Михаила Охендовского и Марину Ставнийчук.
Интерфакс-Украина
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