Янукович заявл, что он административный ресурс не использовал

Кандидат на пост Президента Украины Виктор Янукович в интервью программе `Эхо недели` телеканала RTVi заявил: `Я административный ресурс не использовал. Но есть человеческий фактор, от которого мы никогда не застрахованы. То есть, есть определенные люди, которые нарушали...`



Он высказал мнение, что административный ресурс использовался в западных регионах. Со слов В.Януковича, `административный ресурс использовался в западных регионах. На стороне Виктора Ющенко, можно так сказать. И это подтверждено нашими наблюдателями. И доказано`. `И в восточных регионах, на моей стороне`, сказал он и уточнил: `Это были обычные нарушения, когда мы читали акт международных наблюдателей, этот акт ничем не отличался от актов других стран, где проходили выборы, в том числе и США. То есть человеческий фактор`. `А целевого управления `административным ресурсом` не было, - отметил В.Янукович, - у меня не было такой программы, я никому не давал таких указаний`.



Отвечая на вопрос журналиста по поводу `странной ситуации, в которую попал российский Президент, который дважды поздравил` В.Януковича `до того даже, как заявили о победе`, что кандидат ответил Владимиру Путину, когда тот звонил, В.Янукович сказал: `он мне звонил тогда, когда был объявлен результат Центральной избирательной комиссии, он мне звонил единственный раз`.



В то же время он сообщил: `Я сказал `Спасибо!` за поздравление, потому что было официальное объявление Центральной избирательной комиссией результатов выборов. И Путин был не один. Мне телеграмм пришло очень много различных`.



УНИАН



