Мороз заявляет, что Янукович сорвал переговоры с Ющенком.

Комитет национального спасения, который возглавляет Виктор Ющенко, заявляет о срыве переговоров со стороны команды Виктора Януковича. Лидер СПУ сообщает: `Первое заседание рабочей группы прошло безрезультатно, продолжать их властная сторона не стала с непонятных причин.` `Вместо этого В.Янукович вместе с мэром Москвы принимает участие в мероприятиях, нацеленных на нарушение территориальной целостности Украины`- добавил А.Мороз.

По словам лидера Соцпартии, власть, `имитируя переговорной процесс, затягивает время и игнорирует справедливые требования народа`. `Комитет национального спасения заявляет об ответственности Кучмы и Януковича о срыве переговорного процесса и применении адекватных остроте ситуации действий для решения конфликта`,- отметил А.Мороз.



Он предупредил, что `если по инициативе Кучмы` переговоры не состояться, `мы будем действовать в рамках Конституции и защиты интересов народа`. Выступая на митинге в Киеве А.Мороз также зачитал на русском языке обращение к жителям Донецкой, Луганской и Харьковской областей. В обращении сказано, что власть этих регионов пошла на сознательные нарушения на выборах. ` Мы не против голосования за Януковича, а против постоянной брехни, шулерства, нарушений прав человека`,- сказал А.Мороз. `Власть возглавляемая Кучмой разыгрывает спектакль о национализме, использует сценарий автономизации Украины. Мы предупреждаем руководителей областей о криминальной ответственности за эти действия`,- утвердил А.Мороз.

`Он призывал жителей этого региона не верить провокаторам- мы боремся за правду, тоесть за вас, за сохранение страны, за равенство всех граждан`.

УНИАН.

