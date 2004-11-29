В Харькове депутаты инициируют чрезвычайное собрание `За мир и единство`

Сегодня в Харькове созывается чрезвычайное собрание депутатов всех уровней `За мир и единство Украины`. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил региональный штаб Виктора Ющенко.



В обращении к депутатам инициаторы созыва собрания отмечают, что `события последних дней поставили наше общество перед угрозой утраты конституционных завоеваний и территориальной целостности нашей Родины`. Авторы обращения призвали депутатов всех уровней Харьковской области, `кому дороги демократия, мир и целостность Украины` прибыть на собрание в Харьков.



Собрание должно состояться сегодня в 15.00 в зале Харьковского городского совета. Обращение подписали народные депутаты Украины Станислав КОСИНОВ и Анатолий ГИРШФЕЛЬД, депутаты областного совета Александр БАНДУРКА и Денис ШЕВЧУК, депутаты горсовета Сергей ПОЛИТУЧИЙ и Андрей РУДЕНКО, мэр Харькова, вице-президент Ассоциации городов Украины Владимир ШУМИЛКИН и председатель Нововодолажского поселкового совета, председатель Ассоциации сельских, поселковых и городских советов Украины Виктор СЛЫШ.



Как сообщал УНИАН, Харьковский городской совет признал незаконным решение чрезвычайной сессии областного совета о переходе власти в регионе к образованному им облисполкому во главе с Евгением КУШНАРЕВЫМ. Городской совет обратился в суд и областную прокуратуру с требованием отреагировать на решение областной сессии от 26 ноября должным образом.



УНИАН





