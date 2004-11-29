Возле помещения Верховного суда, где должно состояться рассмотрение жалобы на постановление ЦИК об объявлении президентом Януковича, усилена охрана
10:26, 29 ноября 2004Последние события
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Сегодня утром сотрудниками МВД усилена охрана вокруг здания Верховного Суда Украины, где в 11.00 Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины должна начать рассмотрение жалобы Николая Катеринчука – доверенного лица Виктора Ющенко на постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года об объявлении избранным Президентом Украины Виктора Януковича.
Как передает корреспондент УНИАН, кордоны милиции стоят вдоль улицы Пилипа Орлика и в прилегающих дворах.
Кроме того, непосредственно у входа в здание Верховного Суда расположено несколько микроавтобусов с сотрудниками спецподразделения `Барс`.
УНИАН
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