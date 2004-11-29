Избит журналист кировоградского еженедельника `Украина-Центр`.

В прошлый четверг был по-зверски побит политический обозреватель еженедельника `Украина-Центр` Геннадий Рыбченков. Когда он вечером возвращался домой с `жовтогарячего` митинга, который проходил на центральной площади города, его уже ждали: группа молодчиков с характерной внешностью ( в Кировограде их уже давно называют гоблинами), прежде всего убедившись в том, что это вправду Геннадий, начали его жестоко бить. При этом несколько раз прозвучала фраза: ` Теперь будешь писать только за Януковича`. Сообщить коллегам о том, что случилось, Гена смог только практически через полторы сутки. Геннадий Рыбченков известен своими острыми публикациями не только в Кировограде: его материалы неединожды появлялись в центральной прессе и на многих сайтах. Особой раздражений у сторонников провластного кандидата вызывает его бескомпромиссная позиция по поводу грубых нарушений выборного процесса на Кировоградщине и, вчастности, в 100-ом избирательном округе ( Кировоград).



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