`Киевэкспоплаза` освобождает помещение для участников митинга.

Коллектив выставочного комплекса `Киевэкспоплаза` сообщает об отказе от проведения выставок в его помещении (Салютна 2б) и предоставления его людям, которые митингуют на Площади Независимости. Работники `Экспоплазы` сообщают, что они:

- создали координационный центр по размещению участников событий в помещении выставочного центра (температура воздуха 22 градуса, горячая вода, нормальные санузлы, возможность пользоваться международным телефоном и интернетом);

- закупили 3000 матрасов, спальных мешков, покрывал, средств гигиены (шампунь, мыло, зубные щетки);

- обеспечили медобслуживание, закупили медикаментов на суму 50 тысяч грн.;

- организовали 2-разовое питание и круглосуточную возможность попить кофе с бутербродами;

- обеспечили доставку людей с Площади после закрытия метро, предоставили парковку для тех, кто прибыл на собственном авто.

Коллектив `Экспоплазы` также сообщает, что добровольно передает месячную зарплату в фонд поддержки митинга.





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