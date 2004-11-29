Митингующие ведут переговоры со спецназовцами об освобождении здания, гдк по неофициальным данным располагается теневой штаб Януковича

Митингующие, осаждающие Музейный переулок в Киеве, ведут переговоры со спецназовцами об освобождении здания, где по неофициальным данным располагается теневой штаб Виктора Януковича.



Об этом сообщил УНИАН координатор мобилизационного штаба украинских сил самообороны на Музейном переулке Богдан Яцуба.



Он отметил, что сегодня с утра из здания по Музейному переулку, 12 уже вышли два бойца спецназа.



В общей сложности, по его информации, сейчас в здании находится около 40 представителей спецподразделений. `Мы им носим еду и нормально общаемся`, - сказал Б.Яцуба.



УНИАН



