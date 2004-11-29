Штаб Януковича опротестует политическое решение ВСУ в Конституционном Суде.

Представители штаба Януковича намереваются подать в Конституционный Суд опротестование решения парламента о недоверии ЦИК и непризнания результатов выборов. Об этом сообщает сайт `Комитет избирателей Донбасса` с посыланием на заявление депутата с `Регионов Украины` Олега Царева.

Он считает политическое решение украинского праламента давление на Верховный Суд и ЦИК. Как сообщает господин Царев, представители команды Януковича считают такое постановление вопроса Верховным Советом неконституционным.



Он расценил решение Верховного Совета, как политическое давление на ЦИК и Верховный Суд, который в понедельник должен принять решение по жалобе поданной представителями В. Ющенка всвязи с нарушениями во время голосования после обнародования окончательных результатов выборов Президента.

Вместе с тем депутаты от партии `Регионы Украины` не уточняют, когда же именно будет опротестовано решение парламента в Конституционном Суде.





ИМИ







