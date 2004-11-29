Независимый профсоюз силовиков призывает военных не применять силы против народа

Комитет Независимого профсоюза военнослужащих и работников силовых структур призывает военных не исполнять приказ о применении военной силы против народа Украины, если его отдаст власть. Об этом сообщается в их заявлении, которое распростронено СМИ. ` Сейчас, как никогда, стало реальным опасение, когда агонизирующая власть готова отдать незаконный приказ о применениии военной силы против народа Украины. Такие действия могут вызвать вооруженный гражданский конфликт в стране, который неизбежно приведет к окупации Украины инностранцами и потере государственного суверенитета,`- сообщается в заявлении.

`Централный Комитет Независимого профсоюза военнослужащих и работников силовых структур Украины призывает военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Министерства Внутренних Дел, Службы безопастности Украины быть готовыми в случае поступления преступных приказов о применении силы против украинского народа выступить, соответственно с Присягой, Конституцией Украины и долгом солдата на защиту своего народа и государственного суверенитета Украины`,- указывается в заявлении.



МЦК



