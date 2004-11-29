К зданию Верховного Суда Украины подошла многотысячная колона манифестантов
11:54, 29 ноября 2004Последние события
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К зданию Верховного Суда Украины подошла многотысячная колонна манифестантов. Как передает корреспондент УНИАН, они занимают места вдоль улицы Пилипа Орлика, где находится помещение Верховного Суда.
Манифестанты оставляют проход по улице для судей и сотрудников ВСУ. Люди, окружившие ВС, скандируют: `Суд с народом!` и `Судьям честь!`, `Мы вместе едины на родной Украине!`.
УНИАН
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