Кравчук заявляет, что Янукович не отказывался от переговоров с Ющенко

Народный депутат Украины Леонид Кравчук, который входит в переговорную группу с оппозицией со стороны Виктора Януковича заявляет, что премьер-министр не отказывался от переговоров с Виктором Ющенко.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.



В частности, отвечая на вопрос, почему вчера переговорная группа со стороны В.Януковича не явилась на встречу, что дало основания оппозиции утверждать, что они вышли из переговоров, Л.Кравчук сказал: `нужно иметь с чем идти`. По его словам, оппозиция требует лишь повторного переголосования и не воспринимает других позиций.



В то же время, по словам Л.Кравчука, вчера он разговаривал с В.Януковичем, который сказал, что не отказывается от переговоров, и готов садиться за стол с Ющенко либо отдельно, либо вместе с рабочими группами.



УНИАН