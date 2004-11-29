Ровенские заключеные не сядут, пока Ющенко не станет Президентом.

Заключеные Катериновской исправительной колонии Сарненского района Ровенской области на знак протеста проти фальсификаций на выборах во втором туре уже неделю едят в столовой стоя, сообщает пресс-служба Центрального избирательного штаба Виктора Ющенка. Таким способом они демонстрируют свою поддержку Виктору Ющенку и ждут, когда его объявят Президентом.



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