Ровенские заключеные не сядут, пока Ющенко не станет Президентом.
12:19, 29 ноября 2004Последние события
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Заключеные Катериновской исправительной колонии Сарненского района Ровенской области на знак протеста проти фальсификаций на выборах во втором туре уже неделю едят в столовой стоя, сообщает пресс-служба Центрального избирательного штаба Виктора Ющенка. Таким способом они демонстрируют свою поддержку Виктору Ющенку и ждут, когда его объявят Президентом.
ИМИ
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