Министр иностранных дел Швеции призывает к проведению независимого расследования фальсификации президентских выборов в Украине

Министр иностранных дел Швеции Лайла ФРАЙВАЛЬДС считает, что перед проведением новых президентских выборов в Украине следует провести независимое расследование результатов предыдущих выборов, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на шведскую газету `Dagens Nyheter`.



Л.ФРАЙВАЛЬДС отметила, что Европейский Союз имеет согласованное мнение относительно Украины.



Лидер Центристской партии Швеции Фредрик РАЙНФИЛД считает, что сейчас решается будущее Украины – или она, наконец, увидит свободу и рыночную экономику, или опять вернется под влияние России и коррупции. Учитывая это, он призывает Европейский Союз занять более решительную позицию и требовать новых выборов в Украине. `Мы должны объединить наши силы, чтобы поддержать оппозиционного кандидата В.ЮЩЕНКО`, - говорит он.



Ф.РАЙНФИЛД также призывает правительство Швеции нажать на Европейский Союз и убедить его принять совместные меры относительно ситуации в Украине, например, предложить свои ресурсы, чтобы обеспечить демократическое проведение новых выборов в Украине. `Лайла ФРАЙВАЛЬДС заявила, что выборы были фальсифицированы, и это хорошо. Но теперь она должна также указать направление действий`, - отмечает Ф.РАЙНФИЛД.



Представитель Экологической партии Швеции Петер ЭРИКСОН также считает, что правительство должно выразить более критическую позицию относительно выборов в Украине.



УНИАН



