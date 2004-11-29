Президиум ЦК Компартии Украины выработал позицию для своей фракции в Верховной Раде касательно политического кризиса в Украине

Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Украины в своем постановлении приняло положения, которыми должна руководствоваться фракция коммунистов в Верховной Раде. Среди них :

- считать президентские выборы 2004 года такими, что не состоялись;

- создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по расследованию фактов фальсификации выборов на всей территории Украины;

- немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины вопрос о политической реформе и принять изменения к Конституции Украины;

- всю полноту власти передать Верховной Раде Украины;

- приостановить выполнение действующим Президентом его полномочий;

- Кабинету Министров Украины руководствоваться исключительно Конституцией, законами Украины и решениями Верховной Рады Украины;

- с целью сохранения общественного спокойствия и целостности страны Януковичу и Ющенко немедленно и добровольно отказаться от дальнейшей борьбы за пост Президента Украины.

Коммунисты также будут отстатвать эти позиции при рассмотрении изменений к Конституции Украины.



Новый выбор 2004