Верховный Суд может рассматривать жалобу на решение ЦИК об объявлении Президентом Януковича несколько дней - прес-секретарь суда

Пресс-секретарь Верховного Суда Украины Лиана ШЛЯПОШНИКОВА заявила, что рассмотрение Верховным Судом жалобы на постановление ЦИК об объявлении избранным Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, может занять несколько дней, сообщает `Рейтер`.



`Рассмотрение дела может длиться от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от того, сколько будет представителей сторон и с какими заявлениями они будут выступать`, - сказала В.ШЛЯПОШНИКОВА журналистам, собравшимся в зале суда.



УНИАН