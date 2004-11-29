Верховный Суд может рассматривать жалобу на решение ЦИК об объявлении Президентом Януковича несколько дней - прес-секретарь суда
13:07, 29 ноября 2004Последние события
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Пресс-секретарь Верховного Суда Украины Лиана ШЛЯПОШНИКОВА заявила, что рассмотрение Верховным Судом жалобы на постановление ЦИК об объявлении избранным Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, может занять несколько дней, сообщает `Рейтер`.
`Рассмотрение дела может длиться от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от того, сколько будет представителей сторон и с какими заявлениями они будут выступать`, - сказала В.ШЛЯПОШНИКОВА журналистам, собравшимся в зале суда.
УНИАН
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