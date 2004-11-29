Сейчас в Украине воплощаются планы, которые обговаривались в 95-м году в Европе о разделении Украины на три части- Кравчук.

Лидер фракции СДПУ(о) Леонид Кравчук в интервъю журналистам заявил, что сейчас в Украине воплощаются планы, разработанные для того, чтобы разделить Украину на три части. Чтобы выйти с политической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине, Кравчук предлагает Верховной Раде отказаться от политических решений, вместо него решение должен принять Конституционный Суд. Он сказал, что „мы ждем решения Суда, берем его за основу, а потом переносим его на законодательную базу`. А потом в ВС голосуем за такое решение, вчастности, и за закон о выборах Президента. По словам Кравчука, все эти законодательные изменения, которые предлагает оппозиция, должны идти только в пакете с политреформой. Кравчук считает, что официально победил Янукович, а другого документа, кроме принятого ЦИК, сейчас официально нет. Кравчук сказал, что не симпатизирует ни одной из сторон и, кто бы не сел в кресло Президента - это будет нелегитимным, так как международное сообщество признает одного или другого кандидата. Еще одним выходом, по словам Кравчука, может быть революция в „стиле Ленина`.



МЦК



