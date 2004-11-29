Тигипко подал в отставку.(расшир.)

Сергей Тигипко подал в отставку с поста председателя Национального банка Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве `Интерфакс`.

По словам Тигипко, его решение мотивировано тем, что в дальнейшем он желает заниматься только политической деятельностью во главе партии `Трудовая Украина` и не может совмещать эту деятельность с государственной службой. Также Тигипко сообщил, что он больше не исполняет обязанности председателя штаба Виктора Януковича.

Тигипко указывет, что в случае победы Ющенка, на что с его точки зрения есть основания, он (Тигипко) пойдет в оппозицию. Тигипко засудил сепаратистские заявления, которые звучат в последнее время, и высказался за необходимость поиска политического решения путем переговоров.



МЦК



