Оппозиция найдет работу Тигипку- Мороз.
13:34, 29 ноября 2004Последние события
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Коментируя отставку Председателя Нацбанка Сергея Тигипка, лидер Соцпартии А. Мороз сказал, что Тигипко хороший профессионал , а то, что он ушел в отставку, свидетельствует о его реакции на бездеятельность власти и понимании того, что его фактически `подставили` во время этой кампании. Мороз также заявил, что отставка Тигипка никак не повлияет на финансовую ситуацию в стране.
МЦК
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