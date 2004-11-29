Оппозиция найдет работу Тигипку- Мороз.

Коментируя отставку Председателя Нацбанка Сергея Тигипка, лидер Соцпартии А. Мороз сказал, что Тигипко хороший профессионал , а то, что он ушел в отставку, свидетельствует о его реакции на бездеятельность власти и понимании того, что его фактически `подставили` во время этой кампании. Мороз также заявил, что отставка Тигипка никак не повлияет на финансовую ситуацию в стране.





МЦК



