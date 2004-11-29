В Полтаве появился `5-й канал`
13:41, 29 ноября 2004Последние события
0
В Полтаве операторы кабельного телевидения начали ретранслировать в своих сетях `5-й канал`.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, одна из фирм-кабельщиков – `Сателлит` – включила оппозиционный телеканал после того, как несколькотысячный митинг в Полтаве принял обращение к руководителям операторов кабельного телевидения с просьбой ретранслировать `5-й канал`.
Полтавчане также обращались к кабельщикам индивидуально с той же просьбой.
УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter