ВС может принять решение о повторном голосовании только после решения ВС- Литвин.

Верховный Совет Украины может принять решение о повторном голосовании только после решения ВС, - заявил председатель ВС Литвин. Вместе с тем Литвин видит выход с кризиса в том, что Верховный Совет переберет на себя все властные полномочия, так как `право в Украине не действует`.

Он также заявил, что отставка правительства возможна только по инициативе Кабмина. Литвин сообщил, что сегодня в 16.00 пройдет заседание согласительного совета руководителей фракций и групп при участии правительства.



МЦК



