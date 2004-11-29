ВС может принять решение о повторном голосовании только после решения ВС- Литвин.
13:58, 29 ноября 2004Последние события
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Верховный Совет Украины может принять решение о повторном голосовании только после решения ВС, - заявил председатель ВС Литвин. Вместе с тем Литвин видит выход с кризиса в том, что Верховный Совет переберет на себя все властные полномочия, так как `право в Украине не действует`.
Он также заявил, что отставка правительства возможна только по инициативе Кабмина. Литвин сообщил, что сегодня в 16.00 пройдет заседание согласительного совета руководителей фракций и групп при участии правительства.
МЦК
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