В 14:00 состоится встреча уполномоченных членов Комитета национального спасения с руководством МВД Украины
14:08, 29 ноября 2004Последние события
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В 14.00 состоится встреча уполномоченных членов Комитета национального спасения с руководством Министерства внутренних дел Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета.
Как говорится в сообщении, на встрече будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в связи с массовыми акциями протеста.
В переговорах примут участие народные депутаты, уполномоченные Комитета национального спасения Виктор Король, Павел Жебривский, Николай Сокирко, Николай Одайник, Олег Зимин.
УНИАН
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