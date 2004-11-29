В 14:00 состоится встреча уполномоченных членов Комитета национального спасения с руководством МВД Украины

В 14.00 состоится встреча уполномоченных членов Комитета национального спасения с руководством Министерства внутренних дел Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета.



Как говорится в сообщении, на встрече будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в связи с массовыми акциями протеста.



В переговорах примут участие народные депутаты, уполномоченные Комитета национального спасения Виктор Король, Павел Жебривский, Николай Сокирко, Николай Одайник, Олег Зимин.



УНИАН