Митинги на поддержку Януковича в Донецке будут ежедневными.

`Митинги на поддержку Януковича будут проходить ежедневно до 3 декабря`,- заявил мэр Донецка Александр Лукъяненко. По его словам, это будут митинги „в поддержку конституционных прав жителей`. „Донечане, сегодня на нашу страну выпали сложные испытания. Во всей стране проходят митинги и акции протеста. Тысячи людей оторваны оппозицией от производства и выгнаны на площадь. Мы, донбасцы, как никто, понимаем, к чему это может привести. Поэтому мы продолжаем работать в обычном режиме. Между тем мы не должны забывать, что от нашего голоса зависит будущее Донбасса и всей Украины,`- заявил мэр.



МЦК



