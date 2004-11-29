Ликвидирован избирательный штаб Януковича - Гавриш.

Избирательный штаб кандидата в Президенты Украины Януковича ликвидирован, заявил народный депутат Степан Гавриш, комментируя заявление Сергея Тигипка об отставке с поста председателя штаба, а также председателя Национального банка Украины. „Избирательная кампания закончилась, штабы ликвидированы, и их миссия закончена`, - заявил Гавриш. „Сегодня есть новоизбранный президент - Виктор Янукович - он обязан на себя взять политическую ответственность за свою политическую команду`, - сказал он.



МЦК





