Представителей СМИ попросили покинуть заседание Верховного Суду.

Главенствующий на судовом процессе, который проходит в Верховном Суде по поводу иска к ЦИК, попросил представителей СМИ покинуть зал заседаний. Такое решение он принял на основе ходатайства представителя ответчика (ЦИК), который заявил, что при таких условиях, имея ввиду тесноту- `работать очень сложно`. Судья удовлетворил ходатайство, обратив внимание на то, что `это не пресс-конференция и не научное мероприятие`.



МЦК



