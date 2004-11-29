Кучма встречался в воскресенье с Ющенком

Леонид Кучма встречался в воскресенье с Виктором Ющенком и Владимиром Литвином. Об этом он заявил во время совещания с губернаторами ряда регионов при участии премъера Виктора Януковича, спикера парламента Владимира Литвина и представителей правительства. `Я не услышал агрессии со стороны Виктора Андреевича. Я вижу, что там всеми процессами руководят другие люди, я не буду называть их фамилии. Так как те призывы, которые звучат, они перешли все границы, выходят не только за рамки Конституции, законов Украины, а выходят за рамки просто здравого смысла`, - отметил Кучма. Президент очередной раз настаивал на необходимости проводить переговоры. Кучма считает, что нельзя допустить раскола Украины. `Я думаю, что ни Виктор Андреевич, ни Виктор Федорович не хочет быть Президентом одной части Украины`, - сказал Кучма. Также он отметил, что раскол начал не восток, а запад Украины.



Громадское радио



