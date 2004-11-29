Представители ЦИК ходатайствуют о перенесении заседания Верховного Суду
16:02, 29 ноября 2004Последние события
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Представители ЦИК в судовом заседании Верховного Суда подали ходатайство о перенесении заседания на два дня. Свою просьбу они объяснили неподготовленностью заседания, а также необходимостью вызвать для допроса в качестве свидетелей председателей территориальных избирательных комиссий Донецкой и Луганской областей.
Представители истца выступили категорически против удовлетворения этого ходатайства.
МЦК
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