Представители ЦИК ходатайствуют о перенесении заседания Верховного Суду

Представители ЦИК в судовом заседании Верховного Суда подали ходатайство о перенесении заседания на два дня. Свою просьбу они объяснили неподготовленностью заседания, а также необходимостью вызвать для допроса в качестве свидетелей председателей территориальных избирательных комиссий Донецкой и Луганской областей.

Представители истца выступили категорически против удовлетворения этого ходатайства.



МЦК



