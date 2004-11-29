Председатель Свободного союза железнодорожников Украины Григорий Недвига заявил, что `спецпоезда Кирпы` принесли убытки железной дороге на 25 млн. гривен

Председатель Свободного союза железнодорожников в Украине Григорий Недвига заявил, что `спецпоезда` с `голосующими-карусельщиками` и `группами поддержки` Януковича сорвали международные перевозки территории Украины.



`Кучма на встрече с Януковичеми его командой заявил, что конституционные акции оппозиции привели к сниженею за последние дни международного транзита через Украину в четыре раза. Однако истинные виновники этого - он, Янукович и Кирпа. 120 пар `избирательных` спецпоездов, которые носятся по всей Украине, сбили график прохождения эшелонов с международным транзитом, который не может нормально уйти с пограничных станций, движение экспортных грузов. Для нормальных перевозок грузов не хватает локомотивов и локомотивных бригад`, - акцентировал Недвига.



Он также утверждает, что около 120 пар `спецпоездов` Кирпы с `карусельниками-избирателями` и `группами поддержки` Януковича `плюс потерянные средства от того, что на обычные поезда в сторону Киева пять недель не продают билеты`, уже принесли убытки отрасли минимум на 25 миллионов гривен`.



МЦК