ЦИК никак не влияет на выборы, а власть не имеет отношения к их процедуре - Кучма

Президент Украины Леонид Кучма считает, что Центральная избирательная комиссия никак не влияет на выборы, а власть не имеет никакого отношения к процедуре выборов, как сообщает УНИАН.



`ЦИК – это бухгалтерия. Она же никак не влияет на выбори. Она только собирает все протоколы и оглашает окончательный результат. Больше ничего`, - заявил Л.Кучма. Он также добавил: `Выборы ведь проводит не власть, и я хотел бы, чтобы меня также слышали, власть не имеет никакого отношения к самой процедуре выборов`.



УНИАН





