Порошенко будет иннициировать перенесение рассмотрения ВРУ проекта бюджета на 2005 год

Заместитель руководителя коалиции `Сила народа`, председатель парламентского бюджетного комитета Петр Порошенко будет иннициировать перенесение рассмотрения Верховной Радой проекта бюджета на 2005 год, о чем он сообщил сегодня на пресс-конференции.



По сообщению УНИАН, он подчеркнул: `Я, как председатель бюджетного комитета, буду иннициировать перенесение запланированного на завтра рассмотрения проекта бюджета на 2005 год`.



Петр Порошенко связывает это с резким изменением макроэкономических показателей, которые в последниее время наблюдаются в украинской экономике.



УНИАН