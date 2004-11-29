Переголосование второго тура выборов должно произойти не позднее 19 декабря, `чтобы 2005 год страна встретила в условиях консолидации` -- Кинах

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах считает, что переголосование второго тура выборов Президента должно пройти не позднее 19 декабря, `чтобы 2005 год страна встретила в условиях консолидации`.



Как сообщает УНИАН, об этом он заявил в Харькове на собрании депутатов всех уровней, которые проходят в горсовете под девизом `За мир и единство Украины`.



УНИАН





