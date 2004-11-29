Штаб палаточных городков в Киеве обращается ко всем гражданам за поддержкой
Штаб палаточных городков в Киеве обращается ко всем гражданам за поддержкой
Палаточному городку возле Дома Профсоюзов необходимы:
- одноразовая посуда,
- моющие средства,
- кипятильники,
- мед, продукты, чай, кофе.
Палаточный городок на Банковой:
- одеяла,
- кипяток,
- теплая одежда и обувь,
- продукты
Палаточный городок возле Филармонии:
- одноразовая посуда,
- продукты.
Палаточный городок возле Кабмина:
- биотуалеты.
Украинский Дом:
- теплая одежда,
- одноразовая посуда,
- продукты.
Палаточный городок на Крещатике:
- спальники,
- теплая одежда,
- большие палатки,
- веревка.
Будем рады любой материальной или финансовой поддержке.
Телефоны штаба: 8(066)1744291, 8(066)1209691, 8(066)1416616, 8(097)7939310, 8(097)4490734, 8(097)4384618.
Штаб поддержки 911 расселяет тех, кто приехал поддержать борьбу за свободу.
Телефоны штаба: 8(066)1744291, 8(066)1209691, 8(066)1416616, 8(097)7939310, 8(097)4490734, 8(097)4384618.
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