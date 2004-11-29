Штаб палаточных городков в Киеве обращается ко всем гражданам за поддержкой

Палаточному городку возле Дома Профсоюзов необходимы:

- одноразовая посуда,

- моющие средства,

- кипятильники,

- мед, продукты, чай, кофе.



Палаточный городок на Банковой:

- одеяла,

- кипяток,

- теплая одежда и обувь,

- продукты



Палаточный городок возле Филармонии:

- одноразовая посуда,

- продукты.



Палаточный городок возле Кабмина:



- биотуалеты.



Украинский Дом:



- теплая одежда,

- одноразовая посуда,

- продукты.



Палаточный городок на Крещатике:

- спальники,

- теплая одежда,

- большие палатки,

- веревка.



Будем рады любой материальной или финансовой поддержке.



Телефоны штаба: 8(066)1744291, 8(066)1209691, 8(066)1416616, 8(097)7939310, 8(097)4490734, 8(097)4384618.



Штаб поддержки 911 расселяет тех, кто приехал поддержать борьбу за свободу.



Телефоны штаба: 8(066)1744291, 8(066)1209691, 8(066)1416616, 8(097)7939310, 8(097)4490734, 8(097)4384618.



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