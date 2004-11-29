Будет прекращено финансирование тех регионов, которые не отчисляют средства в госбюджет, -- Азаров

Первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет о том, что государство прекратит финансирование тех регионов, где сегодня не в полной мере отчисляются средства в бюджет, о чем он сообщил на согласительном совете руководителей групп и фракций парламента при участии членов правительства.

Как сообщает УНИАН, начиная свою речь, Н. Азаров подчеркнул, что он не хотел бы, чтобы население Украины воспринимало его информацию `как сигнал к панике`. Он подчеркнул, что запас мощи у нашего государства есть и в первую очередь это касается банковской системы, которая сегодня уверенно противостоит дестабилизирующим факторам. `Я могу доказать на цифрах, что пока у нас есть запас мощи`, -- сказал он.

Одновременно он отметил, что правительство не может не волновать тенденция сокращения платежей в государственный бюджет. По оценкам Н. Азарова, потери за месяц составят более 600 млн. грн. Он сказал, что в большинстве случаев это связано с тем, что руководители предприятий, используя сложную политическую ситуацию в государстве, решили пока попридержать средства.

Он рассказал, что разговаривал об этом со всеми руководителями регионов и предупредил их, что в случае продолжения подобной тенденции государство прекратит финансирование соответствующих регионов.

Журналисты смогли услышать только начало доклада Азарова, поскольку потом заседание продолжилось в закрытом режиме.

УНИАН









