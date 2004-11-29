Сергей Тигипко не исключает негативной реакции финансового рынка на его отставку с поста председателя НБУ, об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции.



Как сообщает УНИАН, при этом он отметил: `Реакция, если бы я сразу же из штаба Януковича пересел в кресло главы НБУ, могла бы быть не менее разрушительной и вредной`.



С.Тигипко также подчеркнул, что реакция банкиров на его отставку будет нормальной: `они знают, что, несмотря на любые политические разборки, ни один банк оппозиции разорван не будет. Тот же банк `Мрія` получал рефинансирование от НБУ, в то время как у него смутные какие-то, по-моему мнению, политические проблемы`. Тигипко уверил в том, что во время предвыборной кампании с его стороны попыток привлечь к политическим процессам ни НБУ, ни какой-либо коммерческий банк не было.



По сообщению УНИАН, 29 листопада 2004 г. Глава Национального банка Украины Сергей Тигипко на пресс-конференции заявил о своей отставке с этой должности.



УНИАН





