Азаров готов подать в отставку, но одновременно готов обеспечивать выполнение госбюджета

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров Микола Азаров готов подать в отставку, об этом он заявил на совместном заседании лидеров групп и фракций парламента и правительства Украины, как сообщает УНИАН.



Азаров отметил, что `не держится за кресло`. В то же время он сказал, что готов выполнять функции вице-премьера и министра финансов и обеспечивать выполнение госбюджета. По его словам, сегодня возникают проблемы, в частности, при экспортных поставках, поскольку в Украину не идет предоплата. Азаров предложил создать антикризисную группу при участии представителей правительства и парламентариев, в том числе народных депутатов от `Нашей Украины`.



УНИАН



