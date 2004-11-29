Профессиональный состав Нацбанка способен обеспечить стабильное функционирование банковской системы Украины - Петр Порошенко, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя коалиции `Сила народа` Петр Порошенко. Он оценил действия работников НБУ как `достаточно профессиональные`, сообщает УНИАН.



Отвечая на вопросы журналиста, не собирается ли коалиция предложить на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру нового главы НБУ, П. Порошенко сказал, что главное -- это стабильное функционирование банковской системы, а не `дележ должностей`.



УНИАН









