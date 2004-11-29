Кузьмук убежден, что рубежи Украины должны оставаться неизменными

Министр обороны Украины генерал армии Украины Александр Кузьмук считает, что при определенных обстоятельствах могут меняться принципы внутренней и внешней политики страны, но территориальная целостность, границы должны оставаться неизменными, о чем он сказал сегодня на совещании с командным составом Центрального аппарата Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Ситуацию в стране А. Кузьмук назвал критической. Особо волнующими, по мнению руководителя военного ведомства, вызывают призывы об изменениях административно-территориального устройства нашего государства и акцентировал на том, что ситуация в стране имеет тенденцию к обострению - сообщает УНИАН.



По словам Кузьмука, принятые ВРУ решения направлены на поиск путей выхода из кризиса, сложившегося в стране, по его убеждению, наиболее эффективным методом решения проблем является переговорный процесс.



А.Кузьмук также проинформировал присутствующих о ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 ноября, на котором он жестко высказал свою позицию о недопустимости применения силы против участников конфликту в целях недопущения его дальнейшего обострения -- при условии соблюдения участниками политических акций норм законодательства Украины.



Для своего ведомства Кузьмук определил следующие завдания на ближайшее время -- организованно начать 1 декабря новый учебный год, привести к военной присяге молодых воинов осеннего призыва, закончить меры по реформированию и развитию Военных Сил Украины в 2004 году.



Министр обороны также поставил задание командному составу Военных Сил Украины -- ежедневное информирование военнослужащих об общественно-политической ситуации в стране, такая информационно-разъяснительная работа должна, по мнению А. Кузьмука, объединить военные коллективы вокруг идеи единой и неделимой Украины.



УНИАН