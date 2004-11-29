Около 5 тысяч сторонников Ющенко пикетируют Винницкую облгосадминистрацию, окружив ее живой цепью.



По сообщению УНИАН, 3,5 тысячи участников пикета стоят возле входа в здание, держат государственные и оранжевые флаги, скандируют: `Ющенко!`, `Калетнику - позор!`, „Ми разом, багато, і нас не подолати`. Еще 1,5 тысячи собравшихся окружили здание облгосадминистрации живой цепью, обвязали здание оранжевой ленктой. Участники акции поют Государственнй гимн Украины.

Вход в здание облгосадминистрации заблокировано 50 неизвестными, которые не объявляют, кого представляют, и никого не пускают внутрь здания. В самом здании находятся около 50 сотрудников спецподразделения `Беркут`. Во дворе облгосадминистрации стоят грузовики с песком и пожарная машина.

Сейчас в обладминистрации проходит внеочередная сессия Винницкого облсовета, которая транслируется на улице. 70 депутатов (из 98) рассматривают вопросы о немедленных мерах облсовета по стабилизации общественно-политической ситуации в регионе, возникшей в связи с выборами Президента Украины.

УНИАН





