Депутатов Сумского горсовета не допустили в помещение для проведения внеочередной сессии

Депутатам Сумского городского совета 28 ноября, которые должны были собраться на внеочередную сессию горсовета, не удалось попать в горисполком.

Все помещения в горисполкоме были закрыты. Руководитель горисполкома Алла КОВТУН исчелзла в неизвестном направлении. Известно, что мэр города Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО закрылся в своем кабинете, где будто бы проходит совещание. Заместитель руководителя облгосадминистрации Николай СОКОЛОВ сегодня распустил всех сотрудников облгосадминистрации по домам. В помещении горисполкома находятся только работники правоохранительных органов, которые ничего не могут сказать по этому поводу.

На сегодняшней сессии депутаты планировали рассмотреть вопрос `Об обострении политической ситуации в Сумах`, а также недоверия мэру г. Сумы Владимиру ОМЕЛЬЧЕНКО.

Депутаты выступили на Майдане Незалежности на митинге перед сумчанами. Они заявили, что если им не удастся провести заседание сессии в помещении гоисполкома, то они проведут его в штабе Комитета сопротивления сумских депутатов (в здании областного совета профсоюзов на Майдане Незалежности), в котором еще неделю назад находился предвыборный штаб В. ЯНУКОВИЧА.



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