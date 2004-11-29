Комитет национального спасения ознакомил представителей дипломатических посольств с последними решениями

28 ноября состоялась встреча членов Комитета национального спасения, в частности, председателя Комитета ВРУ по вопросам евроинтеграции, руководителя Народного Руха Бориса ТАРАСЮКА, председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Петра ПОРОШЕНКО и Антона БУТЕЙКО с представителями дипломатических посольств стран-членов ОБСЕ в Украине.

Как рассказал в интервью пресс-центру Борис Тарасюк, члены Комитета национального спасения проинформировали представителей дипломатических учреждений о последних решениях Комитета. В частности, о позиции Комитета касательно переговорного процесса об урегулировании ситуации в Украине, который, как отметил народный депутат, `власть срывает`.

Украинские политики также ознакомили участников встречи с заявлением Комитета о сепаратистских действиях со стороны руководителей исполнительной власти восточных областей Украины, обращением к жителям и советов всех уровней Донецкой, Луганской, Одесской областей в связи с сепаратизмом местных властей. Кроме того, сообщили о позиции Комитета относительно действий в парламенте о политической реформе.



Пресс-служба Народного Руха Украины





