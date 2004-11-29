Народный депутат Украины, доверенное лицо Виктора Януковича в ЦИК Степан Гавриш критикует всех, кто пытается расколоть Украину, о чем он заявил сегодня журналистам в Верховном Суде Украины, который рассматривает жалобу Виктора Ющенко о решении ЦИК относительно провозглашения В. Януковича победителем на выборах, как сообщает УНИАН.

С.Гавриш сказал, что критикует всех тех, кто пытается расколоть Украину сегодня на Восток и на Запад и на улицах Киева. Он также убежден в том, что `пришел момент остановиться, нога занесена, но мы все-таки можем вернуть ее обратно`.

По мнению С.Гавриша, `политические силы не понимают конфликта, политического провала, куда они нас завели`.



УНИАН



