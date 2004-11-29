Завтра состоится пикетирование главного офис Укрзализныци, а также мирная осада Министерства транспорта

30 ноября в 7:30 состоится пикетирование главного офиса Укрзализныци по ул. Тверской, 5 (рядом с Дворцом `Україна`). Уполномоченный координатор блокады от Национального комитета спасения -- Иван Салий.



Завтра в 8:30 начинается также мирная осада Министерства транспорта Украины. Мы обращаемся к киевлянам, кому не безразлична судьба Украины, принять участие в осаде Минтранса и собраться в 8:30 возле его здания на проспекте Победы, 14.



Штаб уполномоченного координатора блокады от Комитета национального спасения находится в помещении Центрального железнодорожного вокзала. Штаб возглавляет бывший заместитель министра транспорта Иван Салий.

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Пресс-служба УНКП



