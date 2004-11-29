`Азовмаш` поддерживает автономизацию Донецкой области в случае неурегулирования ситуации в Украине

Представители трудовых коллективов ОАО `Азовмаш` (Мариуполь) поддержали решение съезда депутатов всех уровней в Северодонецке (Луганская область) и высказались за проведения местного референдума о выделения Донецкой области в автономию или субъект федерации в случае неурегулирования кризисной ситуации в Украине.



Как сообщили агентству `Интерфакс-Украина` в пресс-центре `Азовмаша`, такую резолюцию приняло собрание представителей трудовых коллективов ОАО в понедельник.



`Собрание единогласно приняло постановление предложить Донецкому облсовету принять все меры по урегулированию и ликвидации кризисной ситуации в Украине, при невозможности этого - провести местный референдум по вопросу выделения Донецкой области в автономию или субъект федерации с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины`, - отмечается в сообщении.



В ходе рассмотрения ситуации, сложившейся в Украине после выборов президента 21 ноября, собрание негативно оценило действия `сторонников В.Ющенко, направленные на захват власти` и поддержали `законно избранного президента В. Януковича`.



`Учитывая, что политические события подталкивают страну к экономическому кризису, президент ОАО `Азовмаш` Александр Савчук подчеркнул необходимость дальнейшего развития производства, эффективной сплоченной работы всего коллектива`, - отмечают в пресс-службе Главное сегодня - это забота о производстве, деловой настрой и эффективная работа`, - приводят в пресс-центре слова А.Савчука.



В пресс-центре отмечают, что резолюция съезда представителей трудовых коллективов поддержана на собрании всех производств и подразделений предприятия.



Как сообщалось, съезд в Северодонецке (Луганская область) осудил действия оппозиции и не исключил проведения референдума по вопросу возможного изменения административно-территориального устройства `при самом худшем кризисном варианте развития событий`.



`Азовмаш` является лидером тяжелого машиностроения Украины по объемам продаж.



В настоящее время 50%+1 акция ОАО `Азовмаш` принадлежит Фонду госимущества Украины, 50%-1 акция - ЗАО `УПТК` (одним из учредителей которого является ЗАО `СКМ`, президентом которого является Ринат Ахметов). ЗАО `УПТК` также управляет 25%-м госпакетом акций ОАО.





Інтерфакс-Україна