Фракция `Единая Украина` будет обращаться к СБУ относительно привлечения к криминальной ответственности людей, пропагандирующих сепаратистские настроения

После согласительного совершания руководителей парламентских фракций и большинства представителей правительства руководитель фракции `Єдина Україна` Богдан Губский заявил, что завтрашнее заседание Верховной Рады состоится в связи с угрозой территориальной целостности Украины. Об этом сообщает МЦК. Он утверждает, что фракция `Єдина Україна` расценивает это как серьезную угрозу конституционному устройству и выступает за отмену решений органов местного самоуправления, пропагандирующих раскол Украины. Он сказал, что фракция будет обращаться к СБУ относительно привлечения к криминальной ответственности людей, пропагандирующих сепаратистские настроения.



МЦК



