Влияние Медведчука на силовые структуры сегодня существенно уменьшилось - Порошенко
18:36, 29 ноября 2004Последние события
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Влияние главы администрации Президента Виктора Медведчука на силовые структуры сегодня существенно уменьшилось, о чем сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя коалиции `Сила народа` Петр Порошенко.
Как передает УНИАН, по его словам, эпоха телефонного права закончилась в Украине 21 ноября и сегодня руководители правоохранительных органов будут требовать, чтобы им отдавали `бумажные приказы`.
Как подчеркнул П.Порошенко, сегодня представители коалиции `Сила народа` во главе с народным депутатом Виктором Королём проводят постоянные переговоры с представителями правоохранительных органов.
Источник: УНИАН
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