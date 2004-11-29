Влияние Медведчука на силовые структуры сегодня существенно уменьшилось - Порошенко

Влияние главы администрации Президента Виктора Медведчука на силовые структуры сегодня существенно уменьшилось, о чем сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя коалиции `Сила народа` Петр Порошенко.





Как передает УНИАН, по его словам, эпоха телефонного права закончилась в Украине 21 ноября и сегодня руководители правоохранительных органов будут требовать, чтобы им отдавали `бумажные приказы`.



Как подчеркнул П.Порошенко, сегодня представители коалиции `Сила народа` во главе с народным депутатом Виктором Королём проводят постоянные переговоры с представителями правоохранительных органов.



Источник: УНИАН



