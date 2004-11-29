Кучма предлагает провести новые выборы

Президент Украины Леонид Кучма предлагает провести новые президентские выборы, о чем он сообщил на встрече с председателями облгосадминистраций в Конче-Заспе, как передает УНИАН.



`Я хочу обратиться к украинскому народу и всем политическим силам: если мы действительно хотим сохранить мир и согласие, и действительно хотим строить правовое, демократическое общество, о котором много говорим… Давайте проведем новые выборы`, - сказал Президент.



Л.Кучма добавил, что не собирается на этих выборах выдвигать свою кандидатуру: `Я предварительно хочу сказать, чтобы не спекулировали: я снимаю свою кандидатуру, чтобы сомнений в этом не было`.



Источник: УНИАН



