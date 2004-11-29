Кузьмук не представляет себя вне должности

Министр обороны Украины Александр Кузьмук не может представить себя уволенным с должности и отдать в такое время неконтролируемые войска. Об этом он заявил в интервью журналистам, сообщает МЦК.



Он заявил, что есть очень много оружия в Украине на Западе, Юге и Востоке. По словам Кузьмука, если под флаг определенной политической силы станут определенные военные силы или флот, то это может создать очень угрожающую ситуацию.



МЦК



