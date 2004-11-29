Фракция `Единая Украина` будет требовать, чтобы ВР обратилась к СБУ о необходимости изучения действий лиц, причастных к сепаратизму

Фракция `Единая Украина` будет требовать, чтобы завтра парламент обратился к СБУ о необходимости изучения Службой безопасности действий лиц, причастных к сепаратизму в стране, о чем он сказал журналистам один из лидеров фракции Богдан Губский.



Как передает УНИАН, по его словам, фракция решительно осуждает какие-либо действия, которые направлены на нарушение государственного суверенитета и государственной целостности страны. `Мы расцениваем такие действия, как угрозу и покушение на конституционный строй, национальную безопасность и демократию нашего государства`, - сказал Б.Губский.



По его словам, фракция будет предлагать завтра парламенту обратиться к Генпрокуратуре, которая должна внести протесты в суды относительно отмены решений органов местного самоуправления и государственных исполнительных органов, которые противоречат Конституции и законам.



А также, по мнению фракции, парламент должен обратиться к СБУ, чтобы обязать ее изучить действия физических лиц, руководителей соответствующих органов и дать правовую оценку относительно покушения ими на конституционный строй и территориальную целостность государства. Б.Губский убежден, что в случае выявления правовых оснований СБУ и ГПУ должны привлечь к ответственности этих лиц, в том числе и к уголовной.



Источник: УНИАН